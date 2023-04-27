الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روما تعلن إصابة صحفى إيطاليا فى قصف روسى بمنطقة خيرسون الأوكرانية

قصف روسى
قصف روسى

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الصحفي الإيطالي كورادو زونينو، أصيب بالقرب من خيرسون نتيجة القصف الروسي وهو يخضع لإشراف السفارة الإيطالية في كييف، أوكرانيا.

 

وقال الوزير الإيطالي -في تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية الأربعاء- إن "صحفي جريدة (لا ريبوبليكا)، كورادو زونينو، الذي أصيب في كتفه أثناء هجوم بطائرة بدون طيار بالقرب من خيرسون بصحة جيدة ويخضع لإشراف سفارتنا في كييف. أنا اتواصل مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي أكد التعاون الكامل من السلطات الأوكرانية".

 

بدورها، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إنه بعد الهجوم تم علاج زونينو ونقله إلى مستشفى خيرسون المدني مصابًا بجرح في الكتاف.

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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 أبريل 2023

روما تعلن إصابة صحفى إيطاليا فى قصف روسى بمنطقة خيرسون الأوكرانية

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