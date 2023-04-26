الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد المصرى: "كل المشاهد التى يقدمها الممثل صعبة ولازم يتعمل حسابها"

ماجد المصري
ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، إنه لا يوجد مشهد ليس بصعب، معقبًا: "حتى لو هتدخلي تقولي صباح الخير، مفيش حاجة اسمها مشهد صعب ومشهد سهل".

وأضاف المصري خلال حواره ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "أحياناً الممثل يقول إنه عنده ماستر سين مهم جدًا ولازم يحفظ"، معقبًا: "الموضوع ليس بالحفظ وإنما أن تكون بداخل الحالة، حتى لو هتصحى من النوم وحتى لو هتقول صباح الخير، حتى لو هتمشي في الصامت، لغة الجسد هتقول حاجة، الموضوع مش موضوع حفظ فقط، والموضوع ليس مشهد صعب ومشهد غير صعب، كل المشاهد صعبة ولازم يتعمل حسابها، حتى لو فيه ممثل مبتدئ أمامي، أو ممثل جاي يقول كلمة وخلاص، لازم الممثل يكون مركز عشان يخرج المشهد بشكل جيد". 

وأوضح، أنه لا يجوز أن يستهتر الفنان بفنان آخر حتى لو كان جديدًا، لأنها موهبة من عند الله، معقبًا: "أوقات الممثل الجديد غير المعروف يقدم حاجات أحسن مني، ممكن ممثل صغير يقول مشهدًا بسيطًا ويأكل نجم العمل". 

 

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

إحالة المتهمين بقتل خفير وسرقة مخزن شركة بالهرم للجنايات

مصادر بـ"التعليم": تنبيهات جديدة لواضعى أسئلة امتحانات النقل

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية ومساعدات إغاثية فى عدد من الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى