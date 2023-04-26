ماجد المصرى: "كل المشاهد التى يقدمها الممثل صعبة ولازم يتعمل حسابها"

قال الفنان ماجد المصري، إنه لا يوجد مشهد ليس بصعب، معقبًا: "حتى لو هتدخلي تقولي صباح الخير، مفيش حاجة اسمها مشهد صعب ومشهد سهل".

وأضاف المصري خلال حواره ببرنامج مساء dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: "أحياناً الممثل يقول إنه عنده ماستر سين مهم جدًا ولازم يحفظ"، معقبًا: "الموضوع ليس بالحفظ وإنما أن تكون بداخل الحالة، حتى لو هتصحى من النوم وحتى لو هتقول صباح الخير، حتى لو هتمشي في الصامت، لغة الجسد هتقول حاجة، الموضوع مش موضوع حفظ فقط، والموضوع ليس مشهد صعب ومشهد غير صعب، كل المشاهد صعبة ولازم يتعمل حسابها، حتى لو فيه ممثل مبتدئ أمامي، أو ممثل جاي يقول كلمة وخلاص، لازم الممثل يكون مركز عشان يخرج المشهد بشكل جيد".

وأوضح، أنه لا يجوز أن يستهتر الفنان بفنان آخر حتى لو كان جديدًا، لأنها موهبة من عند الله، معقبًا: "أوقات الممثل الجديد غير المعروف يقدم حاجات أحسن مني، ممكن ممثل صغير يقول مشهدًا بسيطًا ويأكل نجم العمل".