أستاذ علوم سياسية: مصر ضد التدخل فى الشأن الداخلى السودانى

علق الرشيد إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، على الأوضاع في السودان جراء الهدنة المعلنة أمس من الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بواسطة أمريكية لتهدئة الأوضاع ومرور رعايا الدول في أمن وسلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر ضد التدخل في الشأن الداخلي السوداني.

وأضاف، أن حركة المواطنين السودانيين في أطراف الخرطوم مستقرة إلى حد كبير والذي يدل على أفضلية الوضع عن أمس والأيام الماضية.

وتابع: "أعتقد أن الأوضاع في تحسن في الالتزام بالهدنة على الرغم من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة، ولكن بشكل عام هناك نقاش سياسي في الداخل والخارج من أجل وقف دائم لإطلاق النار والدخول في عملية سياسية قريبًا".