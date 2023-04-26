الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزراء الرياضة والتضامن والثقافة والتنمية المحلية يفتتحون المهرجان العربي للهجن بشمال سيناء ضمن الاحتفال بأعياد سيناء"

وزراء الرياضة والتضامن
وزراء الرياضة والتضامن والثقافة والتنمية المحلية

◄ د.أشرف صبحى : نولى بالغ الاهتمام برياضة الهجن وتكثيف الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية فى المحافظات الحدودية

 

فى إطار  الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، افتتح  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان العربي للهجن بنادى الهجن الرياضى، برفقة  كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ولفيف من السادة المسئولين، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء وعدد من السادة النواب.

بدأ المهرجان  بتفقد معرض المنتجات التراثية واليدوية وعرض kids Show، وفقرة غنائية، ثم انطلاق السباق وحضور 6 جولات، وعرض وزارة الثقافة "الفلكلور والتراث"، وجاء تطوير نادى الهجن بشمال سيناء من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وفى كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بجميع المشاركين فى المهرجان العربي للهجن والذى يتزامن إقامته مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، والتواجد المكثف من قبل أبناء سيناء فى الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة بالمنشآت التى يتم زيارتها اليوم ضمن سلسلة البرامج التى تنفذها الوزارة بشكل موسع بالمحافظات الحدودية.

أشار وزير الشباب والرياضة  إلى الاهتمام برياضة الهجن التى تلقى قبولاً واسعاً من قبل الممارسين لها، والعمل على توفير المضمار الرياضى المخصص لها فى المحافظات الحدودية التى تشتهر بتلك الرياضة التراثية والعريقة.

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