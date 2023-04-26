"فنون شعبية الإسماعيلية" يحتفل بذكرى تحرير سيناء في شرم الشيخ

يشهد المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال محافظة جنوب سيناء وقصور الثقافة بأعياد تحرير سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وضيوف مدينة السلام.



يحيى الحفل فرق إقليم القناة للفنون المتنوعة، حيث تتألق فرقة بورسعيد للموسيقي العربية بباقة من أروع أغاني الطرب الأصيل والتي تم تأسيسها كموسيقى عربية منذ عام 1987، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي وإدارة شادى مجيد.



تضم الفرقة عدد من النجوم من المطربين والمطربات الذين يقدموا مجموعة من الفقرات الغنائية من تراث الأغانى المصرية ومنها ياسمين رجب، جنى الحسيني، أية فتحى، محمد كمال، محمد النوتى، ألاء مصطفى ، ياسمين رجب، جنى عادل، محمد النبلاوي، محمود رحيم، عاشور، آلاء الجمل، إيمان ممدوح، عبد الرحمن، محمد مخلص، مسعد عثمان ، محمد سعيد كما تضم مجموعة من العازفين.



بينما تقدم فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء " حت التأسيس" باقة من الأغانى والاستعراضات الفنية المستواحات من التراث السيناوى منها "عم يا جمال – هلا يا هلا - يا مرحبا - ياليلة – حيات الروح " بقيادة الفنان على عبد الفتاح عازف الإيقاع، بالإضافة إلى عروض فنيه لفرقة الاسماعيليه للفنون الشعبية، والتى تقدم باقة من أجمل التابلوهات الاستعراضية، منها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، التنورة ، البدو، نوح الحمام ، الضمة، وعدد من الاستعراضات المتنوعة من التراث الإسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال ، تدريب الكابتن عمرو عجمي.