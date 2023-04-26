الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 26 أبريل مقابل السعر العالمي بالدولار

الفضة
الفضة

أسعار الفضة اليوم من الأمور التي تشغل الكثيرين كونها من المعادن المهمة والتي شهدت إقبالا كبيرًا عليها خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الذهب، فهي تدخل في صناعة الاكسسورات، نتيجة لمظهرها الامع ولونها الذي لا يتغير، وتتدخل ايضا في عدد كبير من الصناعات فهي لا تقل أهمية عن باقي المعادن.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 26 أبريل

وتقدم الـ"الدستور" إلى متابعيها أسعار الفضة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في بورصة المعادن .

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعارالفضة النقية سعر 24.80 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.80 دولار عالمياً

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 سعر 23.76 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.77 دولار عالمياً

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 سعر 22.94 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.74 دولار عالمياً.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 25 أبريل مقابل السعر العالمي بالدولار

أسعار الفضة اليوم الخميس 20/4/2023

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 بالجنيه مقابل الدولار

أسعار الفضة اليوم الإثنين 17 أبريل 2023

جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916، سعر 22.72 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.74 دولار عالمياً

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سعر21.70 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.70 دولارعالمياً

جرام فضة عيار 800

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 سعر19.84 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.64 دولارعالمياً

جرام فضة عيار 750 

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750  سعر 18.60 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.60 دولار عالمياً

جرام فضة عيار 585

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 سعر14.51 جنيها في السوق المحلي، مقابل 0.47 دولار عالمياً

أونصة الفضة عيار 999  

سجلت أسعار أنصة الفضة عيار 99 سعر شراء 412.797 جنيه مصري وبلغ سعر البيع406.969 جنيه مصري مقابل السعر العالمي والذي سجل 26.437 دولار أمريكي.

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