الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

الفضة
الفضة

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الفضة، حيث شهدت إقبال كبير عليها خلال الفترة الماضية نتيجة إلي ارتفاع أسعار الذهب، وقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع، حيث سجلت أسعا رجرام الفضة النقية سعر 24.99 جنيه للجرام،  بينما سجلت اليوم 25.18 جنيها للجرام.

أسعار الفضة اليوم الاثنين في مصر

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابعيها أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 17 أبريل.

 - وصل سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 إلي25.18 جنيها ، والسعر العالمي لجرام الفضة النقي  وصل إلي 0.81 دولار للجرام.

 - وصل سعرفضة بريطاني عيار 95.8 إلي  24.13 جنيها، والسعر العالمي لجرام الفضة البريطاني وصل إلي 0.78 دولار للجرام .

 - وصل جرام فضة استرليني عيار 92.5 إلي 23.30 جنيها، والسعر العالمي لجرام الفضة استرليني وصل إلي 0.75 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الأحد 16 أبريل 2023 مقابل السعر العالمى بالدولار

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التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 11/4/2023

سعر جرام الفضة اليوم الاثنين

 -  وصل سعر جرام فضة عيار 916 إلي 23.07 جنيها، والسعر العالمي لجرام الفضة عيار 916 وصل إلي 0.74 دولار للجرام.

 - وصل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) إلي 22.04 جنيها، والسعر العالمي للفضة السعودي وصل إلي 0.71 دولار للجرام.

 - وصل سعر جرام فضة عيار 800 إلي  20.15 جنيها ،  والسعر العالمي لجرام الفضة عيار 800 وصل إلي 0.65 دولار للجرام.

 - وصل جرام فضة عيار 750 إلي  18.89 جنيها، والسعر العالمي لجرام الفضة عيار 750 جنيها وصل إلي 0.61 دولار .

 - جرام فضة عيار 585 إلي 14.73 جنيها ، والسعر العالمي لجرام الفضة عيار 585 وصل إلي 0.48 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم في مصر سعر جرام فضة نقي سعرفضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة السعر العالمي لجرام الفضة

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