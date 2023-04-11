التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 11/4/2023

الفضة من المعادن المهمة والأكثر استخداما، فهى تدخل في صناعة الاكسسورات كون لونها لامعًا ومظهرها لا يتغير وقد شهدت أسعار الفضة استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 11 أبريل في بروصة المعادن.

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الفضة اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفضة النقية عيار 99.9 اليوم الثلاثاء 11 أبريل في مصر

الفضة النقية عيار 99.9 ، تدخلي في صناعة منتوجات مثل المجوهرات وأدوات المائدة، فيوجد إقبال كبير عليها، وقد شهدت أسعارها استقرارًا اليوم الثلاثاء 11 أبريل لتسجل 24.60 جنيه للجرام.

أسعار الفضة البريطانية عيار 95.8 اليوم الثلاثاء في مصر

يستخدم نوع الفضة البريطاني لصناعة المجوهرات والفضيات بأشكال متعددة ومختلفة وتحتوي على الفضة بنسبة كبيرة، وقد شهدت أسعار جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 استقرارًا، لتسجل 23.80 جنيه.

أسعار جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء في مصر

يحتاج تصنيع الفضة الاسترليني جهدا كبيرا ومهارة من التصميم الفرق بين الفضة الاسترليني والفضة الخام أن الفضة الخام لينة لا يمكن استخدامها في صنع الحلي أما الفضة الاسترليني فتخلط بنحاس، وقد سجلت أسعار جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5، 22.98 جنيه.

فيما سجلت أسعار جرام الفضة العملات عيار 900، 22.75 جنيه، وقد بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم 21.74 جنيه.

أسعار فضة المجوهرات اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في مصر

وبلغ سعر فضة المجوهرات عيار 800 والتي عليها الإقبال الكبير 19.57 جنيه في بورصة المعادن.

بينما سجلت أسعار جرام فضة عيار 750، سعر 18.63 جنيه.

وقد بلغت أسعار جرام فضة عيار 585، اليوم، 14.40 جنيه.

وقد بلغ سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في التعاملات الصباحية 21.43 جنيه.