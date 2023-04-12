الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

الفضة
الفضة

أصبحت الفضة من المعادن  المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات نظراً للمعانها ولونها الذي لا يتغير  والتي من أهمها صناعة الاكسسورات والعملات وغيرها من الصناعات المهمة، وقد شهد معدن الفضة إقبالا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وشهد أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا نسبيًا مقابل أسعار أمس، حث سجلت أسعار جرام الفضة النقية اليوم سعر 25.09 جنيها للجرام، مقابل أسعار أمس الثلاثاء  والتي سجلت أسعارها  24.60 جنيه للجرام.

أسعار الفضة اليوم في مستهل التعاملات في مصر

الفضة النقية عيار 99.9  بـ 25.09 جنيه للجرام

 الفضة البريطانية عيار 95.8 بـ 24.04 جنيه للجرام 

  الفضة الإسترليني عيار 92.5 بـ 23.21 جنيه للجرام 

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 12 أبريل  في مصر

الفضة العملات عيار 900 بـ 22.99 جنيه للجرام 

فضة عيار 875 (الفضة السعودي) بـ  21.96 جنيه للجرام 

فضة المجوهرات عيار 800 بـ 20.07 جنيه للجرام 

 فضة عيار 750 بـ 18.82 جنيه للجرام.

 فضة عيار 585 بـ14.64 جنيه للجرام .

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 11/4/2023

الجرام بـ24.60.. أسعار الفضة فى التعاملات الصباحية اليوم

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

أسعار الفضة اليوم السبت 8 أبريل 2023

طرق الحفاظ عل يالفضة 

الطباشير في تلميع الفضة يمتص الرطوبة ويحميها من التشويه .

 بلسم العناية بالشعر في تنظيف الفضة.

 منظف الزجاج الخاص بالنوافذ سيعود لها بريقها الأصلي.

 الكاتشب يستخدم في تنظيف الفضة.

 مطهر الأيدي  فعال في تنظيف مقتنيات الفضة.

النشا وعمل عجينة من النشا والماء في تنظيف الفضة.

الليمون مع الصودا يعتبر فعال بشكل كبير في تنظيف الفضة. 

 الليمون والملح يعتبر فعال بشكل كبير في تنظيف الفضة.

 الخل وصودا الخبز يعتبر فعال بشكل كبير في تنظيف الفضة. 

يستخدم  معجون الأسنان في تلميع الفضة فاهو يعطي نتيجة فعالة وسريعة في نفس الوقت.

أسعار الفضة اليوم في مستهل التعاملات في مصر الفضة النقية أسعار جرام الفضة الإسترليني فضة المجوهرات الفضة البريطانية

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