الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

الفضة
الفضة

شهدت أسعارالفضة تراجعًا طفيفًا اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن، حيث تعتبر الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات.

سعر جرام الفضة اليوم الأحد 9 أبريل 2023 

 - سجل جرام الفضة النقية عيار 99.9 سعر 24.61 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 24.91 جنيه.

 - سجل جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 سعر 23.58 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 23.86 جنيه.

 - سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 سعر 22.77 جنيه للجرام، مقابل أسعارأمس السبت 24.91 جنيه.

 - سجل جرام الفضة العملات عيار 900 سعر 22.55 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 22.82 جنيه.

 - سجل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سعر 21.54 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 21.80 جنيه.

 - بلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 19.69 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 19.93 جنيه.

 -  سجل سعر جرام فضة عيار 750 سعر 18.64 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 18.68 جنيه.

 - سجل جرام فضة عيار 585 سعر 14.40 جنيه، مقابل أسعار أمس السبت 14.57 جنيه.

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