السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم السبت 8 أبريل 2023

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة استقرارًا، اليوم السبت، 8 أبريل.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم السبت

 - سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 سعر 24.91 جنيه. 

 - بينما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 سعر 23.86 جنيه.

 - وقد سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 سعر 23.04 جنيه.

 - وسجل جرام الفضة العملات عيار 900  سعر 22.82 جنيه.

 - وسجل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سعر 21.80 جنيه.

 -  وقد بلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 19.93 جنيه.

 -  بينما سجل سعر جرام فضة عيار 750 سعر 18.68 جنيه.

 - وسجل جرام فضة عيار 585 سعر 14.57 جنيه.

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