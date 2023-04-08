أسعار الفضة اليوم السبت 8 أبريل 2023

شهدت أسعار الفضة استقرارًا، اليوم السبت، 8 أبريل.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم السبت

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 سعر 24.91 جنيه.

- بينما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 سعر 23.86 جنيه.

- وقد سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 92.5 سعر 23.04 جنيه.

- وسجل جرام الفضة العملات عيار 900 سعر 22.82 جنيه.

- وسجل جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) سعر 21.80 جنيه.

- وقد بلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 19.93 جنيه.

- بينما سجل سعر جرام فضة عيار 750 سعر 18.68 جنيه.

- وسجل جرام فضة عيار 585 سعر 14.57 جنيه.