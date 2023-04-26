أمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 المقبلة، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء، حيث تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة الطقس يومي الخميس والجمعة، فتشهد تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إضافة إلى وجود فرص سقوط أمطار يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.