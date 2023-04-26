حنان مطاوع تكشف سر بكائها عندما ركبت الخيل فى مسلسل "سره الباتع"

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن سر بكائها عندما امتطت الخيل في مسلسل "سره الباتع"، قائلة: "كنت بتناقش مع الأستاذ خالد يوسف، وبقوله حضرتك كاتب إني بكافح ضد المعتدي، فبقوله أنا مشفتش أي مشهد، قالي عايزة تعملي إيه، قولتله معرفش، أضرب في فرنساوي، أو أجري بالخيل، وأنا عمري ما ركبت خيل".

وأضافت حنان مطاوع، خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية dmc: “أنا أشوف الخيل، أجري”، معقبة: "لقيتهم بعد كده بيقولولي عندك بروفا مع الخيل، قولتلهم أنا؟! أنا ممكن أنط بالبراشوت لكن مش ممكن أركب خيل أبدا، فكلمته وقولتله حاضر يا أستاذ هروح، بعدين عرف إن عندي ديسك في ظهري، قالي خلاص ماترةحيش، هخلي دوبليرة هي اللي تعمل، لكن إنت هتركبيه قولتله هركبه أعمل إيه به، أنا مقدرش".

وأوضحت أن المشهد كان في غاية الأهمية، معقبة: "قالي إنتي هتركبي وتمشي، وبعد كده هخلي اللي تجري دوبليرة، فوافقت لأن أنا مش عايزة أعطل له أي شغل".

وتابعت: "وإحنا بنمثل ركبوني على الخيل، أنا ركبت من هنا وعياط عياط، مساعد المخرج مكنش عارف يعمل إيه، قولتلهم محدش يقول لأستاذ خالد يوسف حاجة، يجي المشهد أمسح الدموع وأعمل الجملتين بتوعي، ويخلص المشهد، أفضل أعيط لأني مش مصدقة إني راكبة على حصان ".

وأردفت: "في الآخر سألني الأستاذ إنت بتعيطي، قولتله أنا مقدرش أركب أي كائن حصان أو جمل أو حمار لأني بخاف".