الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرية عائدة من السودان: "القوات المسلحة نجدتنا"

جريدة الدستور

استقبلت كاميرا فضائية "DMC" المصريين العائدين من السودان، في مطار شرق القاهرة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان علي متن الطائرة، عدد من الشباب والأطفال والسيدات الذين كانوا يقيمون في السودان، واستقبلتهم كاميرا DMC"، بالورود والحلوي لتعبير عن الفرحة برجوعهم، كرسالة من الدولة المصرية والقيادة السياسية أن مصر لن تترك أبناءها.

وعلقت إحدى السيدات العائدات: "القنصلية اتعاملوا معانا باحترام جدًا واستقبلونا، وفتحوا الأبواب عشان الأسر، وبصراحة كان في تعاون، وبجد القوات المسلحة نجدتنا".

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