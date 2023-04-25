مصرية عائدة من السودان: "ربنا ينصرك يا ريس ودايمًا رافع راسنا"

استقبلت كاميرا فضائية "DMC" المصريين العائدين من السودان، في مطار شرق القاهرة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان على متن الطائرة، عدد من الشباب والأطفال والسيدات الذين كانوا يقيمون في السودان، واستقبلتهم كاميرا DMC"، بالورود والحلوى لتعبير عن الفرحة برجوعهم، كرسالة من الدولة المصرية والقيادة السياسية أن مصر لن تترك أبناءها.

وأجهشت إحدى السيدات بالبكاء تعبيرًا عن الفرحة بعودتها لأرض مصر، متابعة: "حسيت بالأمان لما نزلت على أرض مصر، وربنا يحفظ شعبها وأهلها وأرضها، وجيشها وينصرك يا ريسنا على من يعاديك ويخليك لينا ودايمًا رافع راسنا، في حد في ضهرنا.. أنا كأني في حلم".