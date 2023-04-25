مشكلات ما بعد العيد.. لماذا تشعر بالانتفاخ طوال الوقت؟

انتهت أيام عيد الفطر، لكن لم تنتهِ مشاكل الجهاز الهضمي، بسبب تغير نمط تناول الطعام، وزيادة تناول الاطعمة الخاصة بالعيد "الفسيخ والرنجة"، إضافة إلى كعك العيد.

ويشعر كثيرون بعد الخروج من موسم رمضان والعيد، بالانتفاخ طوال الوقت، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع «healthybuilderz» الطبي الأسباب وراء الشعور بالانتفاخ المستمر.

تجنب كل الدهون:

أوضح الأطباء أنه يجب أن تبتعد عن الدهون السيئة إذا كنت تريد تحسين معدتك، لكن إذا كنت تتجنب الدهون الجيدة أيضًا، فقد تكون مشكلة، فإن إدراج الدهون الجيدة في نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد في منع الرغبة الشديدة في تناول الطعام السيئ.

تناول المزيد من المشروبات الغازية الدايت:

إذا كنت تعتقد أن تناول صودا الدايت أمر جيد؛ لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية، فمن الأفضل التفكير مرة أخرى في هذا التصرف، فقد أظهرت الدراسات أن المشروبات الغازية الدايت لم تساعد الأفراد على التخلص من الوزن الزائد، بل تزيد من خطر الإصابة بالإنتفاخ.

لا تتناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم:

أشار الخبراء، أن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى أمثال الموز والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وفول الصويا، يساعد في زيادة الشعور بالانتفاخ، فكلهم مصادر ممتازة للمغنيسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

الشعور بالإكتئاب:

يقول خبراء إن الاكتئاب شيء يمكن أن يضعف قدرتك على اتخاذ خيارات غذائية صحية، كما أنه يدفعك للبقاء في السرير أو الجلوس على الأريكة معظم الوقت.

الشعور بالتوتر:

بصرف النظر عن الاكتئاب، يمكن أن تمنعك المستويات المرتفعة من التوتر من الحصول على بطن مسطح، حيث يمكن أن يؤدي الشعور بالتوتر إلى إحداث المشاكل بالمعدة وزيادة فرص الإصابة بالقولون.

لا تحصل على ليلة نوم جيدة:

أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين حصلوا على أقل من 5 ساعات من النوم كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 30٪ على الأقل لمشاكل كبيرة في المعدة.