الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تكريما لشهر المرأة.. الانتفاخ المستمر ودلالاته للتوعية بسرطان المبيض

سرطان المبيض
سرطان المبيض

الانتفاخ هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض، ومع ذلك فمن المرجح أن تحاول النساء تغيير النظام الغذائي بدلاً من زيارة الطبيب بشأن هذه المشكلة.

تظهر الأبحاث التي تم إجراؤها أن 55٪ من النساء  قد يغيرن عاداتهن الغذائية إذا عانين من الانتفاخ المستمر، في حين أن واحدة فقط من كل ثلاث نساء ستتصل بطبيبهن العام.

من المرجح أن تجرب النساء اللبن الزبادي بروبيوتيك، أو التخلص من الجلوتين أو حتى نظام غذائي جديد ، بدلاً من التحدث إلى طبيبك حول الانتفاخ المستمر.

هذا ليس مفاجئًا لأن هناك وعيًا منخفضًا مثيرًا للقلق بأعراض سرطان المبيض فقط 20٪ من النساء يعرفن أن الانتفاخ المستمر هو علامة.

إنهم يريدون من الناس أن يتوقفوا عن الإشارة إليها على أنها "قاتل صامت" أيضًا لأن هذا يضيف إلى التصور بأن الأعراض لا يمكن التعرف عليها.

وفقا لموقع مترو تم تشخيص كيت ميتشل 43 عامًا في وقت متأخر مع خيارات العلاج المحدودة المتاحة لها، قالت: "إذا كنت قد فهمت أعراض سرطان المبيض بشكل أفضل قليلاً، فربما ذهبت إلى طبيبي العام، ولم يتم تشخيص إصابتي بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة في A&E".

في شهر المرأة.. جهود الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن ركائز التنمية المستدامة

لا يزال هناك عمل يتعين القيام به فيما يتعلق بزيادة الوعي بين عامة الناس والمتخصصين في الرعاية الصحية حتى نفهم جميعًا الأعراض المحتملة لسرطان المبيض.

كما هو الحال يتم تشخيص ثلثي النساء في وقت متأخر مما يجعل علاج السرطان أكثر صعوبة، لذلك يدعو شهر التوعية بسرطان المبيض، استهداف سرطان المبيض إلى فهم أفضل للعلامات حتى تعرف النساء أنها ليست مسألة اتباع نظام غذائي بل هي قضية صحية خطيرة.

 

ـ أعراض سرطان المبيض

الانتفاخ المستمر وليس الانتفاخ الذي يأتي ويذهب.
الشعور بالامتلاء السريع و / أو فقدان الشهية.
آلام الحوض أو البطن (تلك هي بطنك وأسفلها).
الأعراض البولية (الحاجة إلى التبول بشكل أكثر إلحاحًا أو في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد).

من حين لآخر يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى:

تغيرات في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك).
التعب الشديد (الشعور بالتعب الشديد).
فقدان الوزن غير المبرر.
يجب دائمًا فحص أي نزيف بعد انقطاع الطمث بواسطة طبيب عام.

في شهر المرأة.. لماذا الفتيات أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الأكل النفسية؟

الانتفاخات تغيير النظام الغذائي سرطان المبيض أعراض سرطان المبيض الانتفاخ المستمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«الصحة»: خروج 12 مصابًا فى حادث قطار قليوب بالقليوبية

الباز: ما قاله أبوتريكة عن محمد صلاح يكشف حقده ووجهه الإخوانى

مع اقتراب موعده.. هل سيحضر «ويل سميث» حفل الأوسكار 2023؟

حالتا وفاة و20 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث قطار قليوب

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

انتشال جثتي غريقين من النيل والبحر اليوسفي بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين