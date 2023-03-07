تكريما لشهر المرأة.. الانتفاخ المستمر ودلالاته للتوعية بسرطان المبيض

الانتفاخ هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض، ومع ذلك فمن المرجح أن تحاول النساء تغيير النظام الغذائي بدلاً من زيارة الطبيب بشأن هذه المشكلة.

تظهر الأبحاث التي تم إجراؤها أن 55٪ من النساء قد يغيرن عاداتهن الغذائية إذا عانين من الانتفاخ المستمر، في حين أن واحدة فقط من كل ثلاث نساء ستتصل بطبيبهن العام.

من المرجح أن تجرب النساء اللبن الزبادي بروبيوتيك، أو التخلص من الجلوتين أو حتى نظام غذائي جديد ، بدلاً من التحدث إلى طبيبك حول الانتفاخ المستمر.

هذا ليس مفاجئًا لأن هناك وعيًا منخفضًا مثيرًا للقلق بأعراض سرطان المبيض فقط 20٪ من النساء يعرفن أن الانتفاخ المستمر هو علامة.

إنهم يريدون من الناس أن يتوقفوا عن الإشارة إليها على أنها "قاتل صامت" أيضًا لأن هذا يضيف إلى التصور بأن الأعراض لا يمكن التعرف عليها.

وفقا لموقع مترو تم تشخيص كيت ميتشل 43 عامًا في وقت متأخر مع خيارات العلاج المحدودة المتاحة لها، قالت: "إذا كنت قد فهمت أعراض سرطان المبيض بشكل أفضل قليلاً، فربما ذهبت إلى طبيبي العام، ولم يتم تشخيص إصابتي بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة في A&E".

لا يزال هناك عمل يتعين القيام به فيما يتعلق بزيادة الوعي بين عامة الناس والمتخصصين في الرعاية الصحية حتى نفهم جميعًا الأعراض المحتملة لسرطان المبيض.

كما هو الحال يتم تشخيص ثلثي النساء في وقت متأخر مما يجعل علاج السرطان أكثر صعوبة، لذلك يدعو شهر التوعية بسرطان المبيض، استهداف سرطان المبيض إلى فهم أفضل للعلامات حتى تعرف النساء أنها ليست مسألة اتباع نظام غذائي بل هي قضية صحية خطيرة.

ـ أعراض سرطان المبيض

الانتفاخ المستمر وليس الانتفاخ الذي يأتي ويذهب.

الشعور بالامتلاء السريع و / أو فقدان الشهية.

آلام الحوض أو البطن (تلك هي بطنك وأسفلها).

الأعراض البولية (الحاجة إلى التبول بشكل أكثر إلحاحًا أو في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد).

من حين لآخر يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى:

تغيرات في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك).

التعب الشديد (الشعور بالتعب الشديد).

فقدان الوزن غير المبرر.

يجب دائمًا فحص أي نزيف بعد انقطاع الطمث بواسطة طبيب عام.