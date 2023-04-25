الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر بذلت جهودًا كبيرة وتعاملت بحكمة مع إجلاء أبنائها بالسودان

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد

ثمنت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهود الدولة المصرية في إجلاء أبنائها المصريين بأمن وسلام من السودان، وذلك رغم المشهد شديد التعقيد الذي تمر به البلد الشقيق، مؤكدة أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة وعقل في التعامل مع تلك الأزمة والنجاح في إجلاء رعاياها.

وقالت أبوالسعد"، في تصريحات لها، إن خلية الأزمة التي تدير عملية إجلاء المصريين من السودان نجحت في عودة أبنائنا في بأمن وأمان ودون التورط في الصراع الحاصل بين الفرقاء السودانيين، في الوقت الذي كرست العديد من الجهات جهودها لتوريط مصر بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الصراع، غير أن الدولة المصرية تعاملت بحكمة مع الأمر.

وأضافت عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية قدمت كل أشكال الدعم لإجلاء المصريين من السودان، كما تمت بشكل منتظم للغاية حتى كللت تلك الجهود بعودة المصريين من السودان، وهو الأمر الذي يعكس مدى قدرة وحرص الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج.

ونوهت النائبة هالة أبوالسعد بأن المصريين العائدين من السودان عبروا عن تقديرهم وشكرهم لجهود الدولة المصرية لعودتهم مرة أخرى لوطنهم، حيث إنه منذ اللحظة الأولى شعر المصريون بالسودان بالاطمئنان نتيجة جهود القيادة السياسية.

وأعرب هالة أبوالسعد عن أمنياتها بتوقف الصراع بين الفرقاء السودانيين، والعودة إلى طاولة الحوار كمخرج وحيد لتلك الأزمة والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان الشقيق.

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