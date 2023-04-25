الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شابين فى حادث مرورى أعلى كوبرى بالتجمع

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت منطقة التجمع الأول حادثًا مروريًا مروعًا إثر تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية أعلى أحد الكباري، مما أسفر عنه مصرع شابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشابين، وتم نقلهما تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أنه وقع حادث تصادم بين سيارة مرسيدس ودراجة نارية حتى نتج عنه وفاة الشابين.

وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع آثار الحادث لإعادة حركة المرور لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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