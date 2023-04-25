مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر مستجدات الأوضاع فى الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الأوضاع في العاصمة الخرطوم تحت سيطرة الجيش السوداني، وهناك انتشار مكثف لقوات الأمن السودانية بالشوارع.

وأضاف "إبراهيم" أنه من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الأمنية بالخرطوم خلال الساعات المقبلة، وسط الهدوء الحذر الذي يخيم على الخرطوم مع بدء سريان الهدنة.

وكان أعلن الجيش السوداني، في بيان، عن موافقته على وقف إطلاق النار، لمدة 72 ساعة، بدءًا من اليوم 25 أبريل.

وقال الجيش السوداني، في بيانه: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة 72 ساعة، تسري بدءًا من منتصف هذه الليلة، بشرط التزام المتمردين بوقف كل الأعمال العدائية والالتزام بمتطلبات استمراريتها".

وأضاف الجيش السوداني أن هذه الهدنة تأتى تخفيفًا على المواطنين ولدواعٍ إنسانية.