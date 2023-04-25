ريهام حجاج: مفيش حد يعرف يعمل دور شهيرة أحسن من سوسن بدر

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسل جميلة، ومشاركة الفنانة سوسن بدر في العمل قائلة: " إنه لا يوجد إنسان مثل سوسن بدر، بحبها أوي، وبموت فيها، وانبسطنا جدًا مع بعض، والتمثيل أمامها متعة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ليالي تن، الذي تقدمه الاعلامية بوسي شلبي عبر فضائية تن: "بيني وبين سوسن بدر حب كبير أوي، وسوسن بدر حب اللوكيشن كله مش أنا بس، هي حبيبة الملايين".

وأشارت إلى أن مسلسل "جميلة" بمثابة حظها الحلو، بحسب تعبيرها.

وتابعت: "كلنا كنا بنقول إننا محظوظين جدا بوجود سوسن بدر ، لأن دورها كان عمود مهم جدا في المسلسل والأحداث وفي الدراما ومحتاج ممثلة قديرة، ومفيش حد أقدر من سوسن بدر، محدش كان هيعمل الدور أحسن منها، خاصة أنها أسطورة كبيرة مهنيا وإنسانيا، كانت دايما مجمعانا في اللوكيشن، وكانت جميلة ونفسها طويل، سوسن بدر ثقل فني كبير جداً".