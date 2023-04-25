الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام حجاج: مفيش حد يعرف يعمل دور شهيرة أحسن من سوسن بدر

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسل جميلة، ومشاركة الفنانة سوسن بدر في العمل قائلة: " إنه لا يوجد إنسان مثل سوسن بدر، بحبها أوي، وبموت فيها، وانبسطنا جدًا مع بعض، والتمثيل أمامها متعة". 

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ليالي تن، الذي تقدمه الاعلامية بوسي شلبي عبر فضائية تن: "بيني وبين سوسن بدر حب كبير أوي، وسوسن بدر حب اللوكيشن كله مش أنا بس، هي حبيبة الملايين".

 

وأشارت إلى أن مسلسل "جميلة" بمثابة حظها الحلو، بحسب تعبيرها.

 

وتابعت: "كلنا كنا بنقول إننا محظوظين جدا بوجود سوسن بدر ، لأن دورها كان عمود مهم جدا في المسلسل والأحداث وفي الدراما ومحتاج ممثلة قديرة، ومفيش حد أقدر من سوسن بدر، محدش كان هيعمل الدور أحسن منها، خاصة أنها أسطورة كبيرة مهنيا وإنسانيا، كانت دايما مجمعانا في اللوكيشن، وكانت جميلة ونفسها طويل، سوسن بدر ثقل فني كبير جداً".

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

حلا شيحة برفقة لاعب سلة أمريكى شهير بأحدث ظهور

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

المجلس النرويجى للاجئين: نعمل بكامل جهدنا لتقديم الدعم للسودان

عودة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا بعد تحسن الأجواء البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا