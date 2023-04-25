الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس وفد الصليب الأحمر بالسودان: لدينا 6 ملايين شخص فى الخرطوم

الصليب الأحمر بالسودان
الصليب الأحمر بالسودان

قال فريد عبدالقادر، رئيس وفد الصليب الأحمر بالسودان، إنه يوجد لدينا في الوقت الحالي 6 ملايين شخص في الخرطوم، لافتًا إلى أن هناك بعض الصراعات التي نشبت والتي تسببت في الوصول إلى المستشفيات بشكل كبير، كما أثر على امدادات الغذاء والمياه.

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من المساعدات الإنسانية لتقديم المساعدات والتوريدات الطبية، وكذلك عدد من الأدوية والعقاقير من عدد من المنظمات الدولية للإغاثة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من التحديات بسبب عدم وجود مسارات للإغاثات كافية.

وأوضح أن أحد أكبر التحديات في السودان خاصة في مناطق الصراعات هو الوصول إلى المناطق البعيدة والمعوقات التي تعمل على انقطاع الربط بين الإمدادات وبين المناطق المستهدفة، كذلك الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأكد أنه من المهم في المقام الأول هو أمان وسلامة الأسر السودانية بسبب هذه الصراعات الدائرة في البلاد.

وتابع: "لدينا متطوعين من الشعب السوداني من منظمة الهلال الأحمر السوداني، كما أن هناك عددًا من المتطوعين الذين يذهبون إلى المستشفيات، ولدينا أيضًا بعض الإمدادات الطبية التي تقدم إلى المستشفيات السودانية".

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