سوداني عائدًا من الخرطوم: "مصر فتحت لنا ذراعيها بعد تردي الأوضاع في بلادنا"

استطلعت كاميرا “القاهرة الإخبارية” آراء بعض مَن وصلوا إلى القاهرة قادمين من الأراضي السودانية التي تشهد أوضاع مرتبكة جراء الأحداث التي تشهدها البلاد.

وأشاد سودانيون بتسهيل الحكومة المصرية لإجراءات عبور أبنائها من السودان مع مختلف الجنسيات لمعبر أرقين البري.

وقال شاب سوداني عائد من الخرطوم عبر معبر أرقين: “الحمد لله أننا وصلنا سالمين، رغم الوضع السيئ فى السودان، بما أن الحرب بدأت وكان هناك ناس غير قادرة على الخروج من الأراضي السودانية، شاكرين للدولة المصرية لإتاحة الفرصة لنا بدخول مصر:”هذه المرة الأولى التي يشعر بها السودان بأنها بلد نازح، والدول التي أشارت إلى أننا من الممكن دخولها هى أثيوبيا ومصر.

وتابع "أخترت مصر لأنها مرحبة بالسودانيين أما الطريق إلى أثيوبيا فهو خطر ووعر، أما مصر الدخول لديها أسهل من ناحية الإجراءات والفيزا".