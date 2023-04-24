الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم.. و"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ورصدت "الدستور" موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

خبراء: القاهرة أدارت الإجلاء باحترافية.. وتكاتف الأجهزة سر النجاح

أشادت مجموعة من الخبراء بنجاح مصر فى إجلاء المواطنين من السودان، رغم الظروف الصعبة هناك والاشتباكات المستمرة، مؤكدين، لـ«الدستور»، أن الدولة تعاملت بحكمة مع هذا الملف لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

 

الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط لتمديد الهدنة في السودان

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، بأن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين لمتابعة تطورات الأوضاع هناك، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تضغط لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم

نعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذى استشهد، اليوم الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالميًا لـ2.442 دولار لمليون وحدة حرارية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجلت الأسعار 2.442  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن سجلت أمس 2.408 دولار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

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