الخارجية الأمريكية: واشنطن تضغط لتمديد الهدنة فى السودان

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، بأن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين لمتابعة تطورات الأوضاع هناك.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تضغط لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "علقنا عملنا مؤقتًا على الأرض في الخرطوم لكن عملنا الدبلوماسي والقنصلي في السودان مستمر"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

أمريكا تجلي 45 يابانيًا بطائرة عسكرية من السودان

وفى وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، إن طائرة عسكرية أمريكية أجلت 45 من مواطنينا في السودان.

وأضاف كيشيدا، وفق صحيفة اليابان توداي، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال من طوكيو إن الحكومة تحاول ضمان مرور المواطنين اليابانيين بأمان إلى خارج السودان.

بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين نحو 60 يابانيًا من بينهم موظفو السفارة.

وأرسلت اليابان 3 طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية إلى جيبوتي على بعد نحو 1200 كم جنوب شرق العاصمة الخرطوم، استعدادًا لإجلاء المواطنين اليابانيين.

ويجري نقل بعضها برًا ومن المحتمل أن تنضم إلى قافلة تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى بورتسودان في شمال شرق البلاد، وفقًا لمصدر حكومي ياباني.

كما أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن طائرة عسكرية كورية جنوبية أجلت 28 من مواطني البلاد من السودان، إلى جانب عدد غير محدد من الرعايا اليابانيين.

وبحسب وكالة رويترز، جاء ذلك عقب الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أدى إلى تكثيف الجهود من عدة دول؛ لإجلاء رعاياها الذين تقطعت بهم السبل.