الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذى استشهد، اليوم الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

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شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم

وقالت الخارجية، في بيان: "إذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدًا عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام". 

وختمت الخارجية بيانها: "رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

من جانبه، نفى السفير هاني صلاح، سفير مصر لدى الخرطوم، مساء اليوم، الأنباء المتداولة حول استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في السودان، مؤكدا أن البعثة المصرية والمكاتب الفنية المصرية داخل السودان مستمرة في مهامها وسط ظروف غاية في التعقيد. 

السودان الخارجية مصر مساعد الملحق الإداري سفارة مصر الخرطوم

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