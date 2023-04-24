الإثنين 24 أبريل 2023
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عالم

سفير مصر فى السودان ينفى استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصرى

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نفى السفير هاني صلاح سفير مصر لدى الخرطوم، الأنباء المتداولة حول استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في السودان. 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، منذ قليل: "أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع".

وأوضحت الخارجية أن ذلك يأتي اتصالا بما تناوله بعض وسائل الاعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم. 

من جانبه، شدد السفير علي استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

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