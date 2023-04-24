الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصرية عائدة من السودان: تحيا مصر.. وشكرًا للرئيس السيسى والجيش المصرى

العائدين من السودان
العائدين من السودان

عرضت فضائية extra news، لحظة وصول المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم. 

ووجهت إحدى السيدات المصريات القادمات من السودان رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "تحيا مصر، وألف شكر للجيش المصري والسفارة المصرية في الخرطوم بالسودان".

وعن الإجراءات التي اتبعتها للتواصل مع السفارة المصرية والقنصلية المصرية، قالت: "كل الإجراءات كانت سهلة وبسيطة، وكلهم كانوا ذوق وأخلاق وبيخدمونا في كل شيء".

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