الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مسنة بطلق نارى بسبب خلافات أسرية فى البدرشين

طلق ناري
طلق ناري

أُصيبت عجوز بطلق ناري بمركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الإثنين.

وتلقى اللواء عبدالرحمن سكر، مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات سيدة مصابة إثر ادعاء طلق ناري.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي إصابة سيدة تبلغ من العمر 70 سنة بطلق ناري بقرية أبورجوان؛ بسبب خلافات أسرية.

ويعمل رجال المباحث بقيادة المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث البدرشين، على ضبط المتهم والسلاح المستخدم لحين سماع أقوال المصابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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