إجلاء 259 فلسطينيًا من السودان إلى مصر

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن عملية إجلاء مواطنيها من السودان تشمل نقلهم إلى مصر، لتمكينهم من العودة إلى رام الله.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن بدء عملية إجلاء مواطنيها من السودان، عبر قوافل تقلهم إلى مدينة «بورتسودان»، موضحة أن أولى القوافل أقلّت 85 مواطنًا فلسطينيًا، وتضم الطلبة العسكريين وأسرا مدنية وطلبة مدنيين.

وأوضحت أن هناك قوافل أخرى على متنها 259 مواطنًا فلسطينيًا، تحركت باتجاه الحدود السودانية مع مصر، تمهيدًا لنقلهم داخل الأراضي المصرية، ومنها يجرى إعادتهم إلى البلاد.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن ذلك يأتي بتعليمات من رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن.