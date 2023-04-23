الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إجلاء 436 مصريًا من السودان..

متحدث الخارجية: جهود مصر مستمرة لضمان عودة أبنائها آمنين من السودان

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، نجاح جهود إجلاء 436 مواطنًا مصريًا، اليوم الأحد، عبر المنافذ البرية من السودان.

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وقال متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "تستمر جهود الدولة المصرية على مدار الساعة لتأمين عمليات الإجلاء لضمان عودة أبناء مصر آمنين وسالمين إلى أرض الوطن".

وأكدت وزارة الخارجية أن عملية إجلاء المصريين من السودان تتم بالتنسيق مع السلطات السودانية. 

وأوضحت أن سفارة مصر لدى السودان، والقنصليات في الخرطوم وبورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مستمرين في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا. 

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