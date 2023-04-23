متحدث الخارجية: جهود مصر مستمرة لضمان عودة أبنائها آمنين من السودان

إجلاء 436 مصريًا من السودان..

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، نجاح جهود إجلاء 436 مواطنًا مصريًا، اليوم الأحد، عبر المنافذ البرية من السودان.

وقال متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: "تستمر جهود الدولة المصرية على مدار الساعة لتأمين عمليات الإجلاء لضمان عودة أبناء مصر آمنين وسالمين إلى أرض الوطن".

وأكدت وزارة الخارجية أن عملية إجلاء المصريين من السودان تتم بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأوضحت أن سفارة مصر لدى السودان، والقنصليات في الخرطوم وبورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مستمرين في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.