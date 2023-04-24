الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

جريدة الدستور

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الإثنين، على جثة شاب وآخر مصاب، بهما إصابات بطلقات نارية بمدخل قرية السمطا بمركز دشنا فيما تكثف وحدة مباحث دشنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب وآخر مصاب بطلق ناري.

 

وتبين العثور على جثة «محمود.أ.ح» 25 عامًا، وإصابة «جمال.ع.ع» 22 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة، فتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

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