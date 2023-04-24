الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| استقرار أحوال الطقس.. وتوجيه مهم للطلاب من مديريات التعليم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

أحداث كثيرة وقعت على مدار الساعات الماضية، بعضها يتعلق بالشأن المحلي والآخر منها يتعلق بالشأن العالمي والإقليمي، لكنها تظل محل اهتمام المواطن الذي يحرص على متابعتها طوال الوقت.

استقرار حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ليلًا ونشاط للرياح

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك الظواهر الجوية أيضًا.. هنا 

تبدأ 12 يونيو المقبل.. جدول امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.. هنا 

المديريات التعليمية توجه تنبيهًا للطلاب بشأن مواعيد الامتحانات

وجهت المديريات التعليمية تنبيها للطلاب الذين سيؤدون امتحانات يوم السبت المقبل 29 أبريل الجاري.

ونبهت المديريات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بضرورة تقديم الساعة مساء الجمعة 28 أبريل عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة مساء، فتصبح الساعة الواحدة صباحا، وأوضحت أن مواعيد المدارس وعقد الامتحانات سيكون وفقا للتوقيت الصيفي.. هنا

ضبط راكب بحوزته كمية من الساعات الرولكس والأحجار الكريمة بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الساعات غالية الثمن منها ساعات ماركة رولكس العالمية، وكمية كبيرة من الأحجار الكريمة والأطقم الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس.. هنا 

اعترافات المتهم بالتحريض علي قتل زوجته بالتجمع: "كان معاها فلوس ورفضت مساعدتي"

كشف مصدر أمني أن المتهم بالتحريض على قتل زوجته الإفريقية في التجمع، اعترف بارتكابه الواقعة مبررا فعلته بأنه كان يحتاج إلى مبلغ من المال و زوجته رفضت إقراضه، وأنها كانت تعمل خادمة و تتقاضي مبالغ مالية كبيرة لكنها رفضت مساعدته.. هنا

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور علي جثة شاب في مصر القديمة

كشف مصدر أمني، أن رجال مباحث مصر القديمة يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة، و مناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة عقار بمنطقة مصر القديمة.. هنا

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