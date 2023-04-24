ضبط راكب بحوزته كمية من الساعات الرولكس والأحجار الكريمة بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الساعات غالية الثمن منها ساعات ماركة رولكس العالمية، وكمية كبيرة من الأحجار الكريمة والأطقم الذهبية المرصعة بفصوص من الألماس.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة استوقف سالم عابد إسماعيل رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من علاء فتحي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات ومشغولات معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمود سيد طه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هشام محمد حافظ مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعات مرصعة، قام أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك بتكليف هشام محمد الورداني بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة، قامت لجنة من الضابطين السابق ذكرهم بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٣ ساعات رولكس مرصعة بالالماس و ٢٤ ساعة ماركات عالمية و طقم الماس مكون من انسيال، حلق، سلسلة، خاتمين، ٣ دلايات و طقم ذهب مكون من ٩ قطع متنوعين و خاتمين مرصعين و كيس بداخله خواتم فضية بوزن حوالي ٣٢٠ جرام و كيس بداخله احجار كريمة وشبه كريمة عبارة عن إكسسوارات حريمي وسبح مختلفة الاحجام والالوان والاشكال بوزن حوالي ٢ كيلو ومائتين جرام وسبحتين من اللؤلؤ.

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الاولي بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة خاصة في فترات الاعياد والمناسبات