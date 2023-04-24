الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور علي جثة شاب في مصر القديمة

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

كشف مصدر أمني، أن رجال مباحث مصر القديمة يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة، و مناقشة شهود العيان لحل لغز العثور على جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة عقار بمنطقة مصر القديمة.

كان مأمور قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بدائرة القسم.

 وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع "م. م" يرتدي ملابسه كاملة وبه كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطه من علو.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

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