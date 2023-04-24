الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المديريات التعليمية توجه تنبيهًا للطلاب بشأن مواعيد الامتحانات

طلاب
طلاب

وجهت المديريات التعليمية، تنبيها للطلاب الذين سيؤدون امتحانات يوم السبت المقبل 29 أبريل الجاري.

ونبهت المديريات التعليمية، عبر صفحاتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بضرورة تقديم الساعة مساء الجمعة 28 أبريل عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة مساء، فتصبح الساعة الواحدة صباحا، وأوضحت أن مواعيد المدارس وعقد الامتحانات ستكون وفقا للتوقيت الصيفي.

ويؤدي طلاب سنوات النقل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي ومواد المستوى الرفيع لمدارس اللغات بعد انتهاء إجازة العيد وفقا لجدول كل مدرسة، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام 6 مايو المقبل.

وينص القانون الذى صدق عليه الرئيس السيسى على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

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