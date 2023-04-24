الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: القوات الأمريكية ستبقى في جيبوتي لضمان سلامة الأمريكيين هناك

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القوات الأمريكية ستبقى في جيبوتي لضمان سلامة المدنيين الأمريكيين هناك على خلفية الوضع في السودان.

وقال بايدن: "بناء على أوامري، قام الجيش الأمريكي بعملية إجلاء لدبلوماسيين أمريكيين وآخرين من الخرطوم بالسودان، استجابة للوضع الأمني ​​المتدهور في السودان. ولإجراء ودعم هذه العملية، تم نشر عسكريين أمريكيين مجهزين بمعدات عسكرية مناسبة في جيبوتي وإثيوبيا والسودان".

وأضاف: "ستبقى القوات الأمريكية في جيبوتي لحماية الأفراد الأمريكيين وغيرهم حتى الوقت الذي لا يتطلب فيه الوضع الأمني ​​وجودهم، وهناك قوات إضافية جاهزة للانتشار في المنطقة إذا لزم الأمر".

 

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ضبط راكب بحوزته كمية من الساعات الرولكس والأحجار الكريمة بمطار القاهرة

جمارك القاهرة: إحباط محاولة تهريب 21 هاتفا و364 عبوة أدوية

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

"الصحة" السودانية: المستشفيات تعمل حاليا فى ظروف صعبة للغاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة