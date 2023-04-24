القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة من عيار الناتو

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن "القوات الأوكرانية أطلقت يوم الأحد 13 قذيفة من عيار الناتو ( 155 ملم ) على منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي".



وجاء في بيان الممثلية عبر" تليغرام": "سُجل من قبل القوات المسلحة الأوكرنية نحو بلدة نيتايلوفو - مدينة دونيتسك ( منطقة كويبيشيفسكي) أطلق 3 قذائف من عيار 155 ملم.. 22.45 نحو بلدة نيتايلوفو- مدينة دونيتسك ( منطقة كيروفسكي) أطلق 10 قذائف من عيار 155 ملم".



وأضافت الممثلية، في بيانها، أن "مناطق كيفسكي وكويبيشيفسكس وكيروفسكي في دونيتسك تتعرض من عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب انقلاب عسكري جرى هناك، للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الأوكرانية".



يذكر، أن دول حلف الناتو تستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر "إم 777" طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك، كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية " بي زيد إيش2000 " وبمدافع هاوتزر "كراب البولندية" ذاتية الدفع، وأيضا مدافع سيزار الفرنسية ذاتية الدفع.



وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.



وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.

