خطوة ع نصف النهائي.. اتحاد العاصمة ""يعبر" الجيش الملكي في الكونفدرالية

فاز اتحاد العاصمة الجزائري على ضيفه الجيش الملكي المغربي 2 /صفر، الأحد، في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وسجل سعدي رضواني هدف التقدم لاتحاد العاصمة في الدقيقة 44 بعد خطأ فادح من دفاعات الجيش الملكي في تشتيت الركلة الركنية قبل أن يتابعها بتسديدة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة رأسية قوية.

ويلتقي الفريقين في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية بين ريفرز يونايتد النيجيري ويانج أفريكانز التنزاني.