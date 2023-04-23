الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطوة ع نصف النهائي.. اتحاد العاصمة ""يعبر" الجيش الملكي في الكونفدرالية

اتحاد العاصمة والجيش
اتحاد العاصمة والجيش الملكي

فاز اتحاد العاصمة الجزائري على ضيفه الجيش الملكي المغربي 2 /صفر، الأحد، في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وسجل سعدي رضواني هدف التقدم لاتحاد العاصمة في الدقيقة 44 بعد خطأ فادح من دفاعات الجيش الملكي في تشتيت الركلة الركنية قبل أن يتابعها بتسديدة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف زين الدين بلعيد الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة رأسية قوية.

ويلتقي الفريقين في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية بين ريفرز يونايتد النيجيري ويانج أفريكانز التنزاني.

اتحاد العاصمة الجزائري الجيش الملكي المغربي كاس الكونفدرالية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

"خفنا يا نعيم".. أهالى ملوى بالمنيا يستقبلون عصام السقا بالزغاريد (صور)

شاب يلجأ لحيلة مع أصدقائه لقتل زوجته الأفريقية في التجمع

التحقيق مع شقيقين يتاجران في النقد الأجنبي بالمرج

مصرع طفل دهسًا أسفل جرار زراعي فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة