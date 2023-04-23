مسؤول الهلال الأحمر السوداني: خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الأدوية والمعدات

قال أسامة أبو بكر، مسؤول الهلال الأحمر السوداني، إن عدد المستشفيات العامة والخاصة بالسودان 125 مستشفى، وخرج عدد من هذه المستشفيات من الخدمة الصحية نظرا لتدهور الوضع الأمني بالخرطوم، إضافة إلى نقص المعدات والأدوية.

معاناة مواطني الخرطوم

وأكد أسامة أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقص كبير في المعدات الطبية بالمستشفيات، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار، وهذا النقص الحاد سبب أساسي في عدم قدرة المستشفيات على نجدة المصابين والجرحى كما ينبغي.

نقص العنصر البشري

وأضاف في حديثه، أنه نظراً لتلك الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الخرطوم عاد عدد كبير من الكوارد الطبية إلى بلادهم مرة أخرى لحين استقرار الوضع، ولهذا مستشفيات الخرطوم تعاني بشدة من نقص كبير في العنصر البشري المتواجد.