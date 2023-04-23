الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصليب الأحمر بإفريقيا: نجد صعوبة في إمداد مستشفيات الخرطوم بما يلزمها

الصليب الأحمر بإفريقيا
الصليب الأحمر بإفريقيا

تقدم باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بخالص الشكر للهلال الأحمر بالسودان على تفانيه في العمل من أجل تلبية طلبات الإغاثة لنجدة المواطنين.

الأزمة السودانية  

وأكد  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد كبير من الضحايا المدنيين غير قادرين على تأمين وضعهم الطبي، وذلك لافتقار المستشفيات للأجهزة الطبية والأدوية اللازمة للمرضى.

وأضاف في حديثه، أن منظمة الصليب الأحمر بإفريقيا حرصت كل الحرص على إمداد المستشفيات بالأجهزة والأدوية من أجل إنقاذ المرضى والمصابين.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

وتابع: “اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجد صعوبة كبيرة في التعامل بولاية الخرطوم، حيث إن هذه الاشتباكات أدت إلى منع الدخول إلى الولاية وبالتالي من الصعوبة إمداد المستشفيات بما يلزمها من أدوية”.

باتريك يوسف الاقليمي للصليب الأحمر طلبات الإغاثة القاهرة الإخبارية مستشفيات الخرطوم

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