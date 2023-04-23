الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدم التسامح.. أخطاء كبيرة في العلاقات يرتكبها الأزواج وكيفية تجنبها

أخطاء كبيرة في العلاقات
أخطاء كبيرة في العلاقات

يمكن أن يكون الدخول في علاقة ملتزمة أحد أكثر التجارب إرضاءً ومكافأة في الحياة، لكنها لا تخلو من التحديات، حيث يرتكب العديد من الأزواج أخطاء قد تؤدي إلى الإحباط وإيذاء المشاعر وحتى إنهاء العلاقة، من الفشل في التواصل بشكل فعال وتجاهل احتياجات بعضنا البعض إلى أخذ بعضنا البعض كأمر مسلم به والسماح للغيرة بالسيطرة، يمكن أن تقوض هذه الأخطاء أساس أقوى علاقة.

من خلال فهم هذه الأخطاء وتعلم كيفية التغلب عليها، يمكنك تقوية روابطك مع شريكك وبناء علاقة دائمة ومرضية معًا. لذا نكتشف بعض الأخطاء الكبيرة الشائعة التي يرتكبها الأزواج وكيفية تجنبه.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأزواج في العلاقات وفقًا لموقع “hindustantimes”.

1. عدم التسامح

لا يوجد أحد مثالي ولا توجد علاقة كاملة، كل العلاقات لها جوانب غير مرضية، بدلاً من محاولة فرض التغيير أو الخروج منه لأنك تعتقد أنك مع الشخص الخطأ، تقبل قيود شريكك واستثمر في جوانب علاقتك المرضية حقًا.

2. توقف عن الهوس بالاحتياجات

لست بحاجة إلى كل ما تعتقد أنك تفعله، من المحتمل أن تؤدي التوقعات والاستحقاقات المتعلقة بالاحتياجات إلى تدمير قدرتك على الاستمتاع بما يقدمه شريكك، احصل على تلبية الاحتياجات من قبل الأصدقاء والشركاء الآخرين والعائلة والأهم من ذلك بنفسك.

3. إعطاء الأولوية للحياة بعد علاقتك

لا تجعل علاقتك طوال حياتك، استثمر في مجموعة متنوعة من الأنشطة والأشخاص لتحقيق ما يرضيهم، سيمنع هذا الصراع أو خيبة الأمل من الشعور بنهاية العالم، ويمنح علاقتك بعضًا من التنفس.

4. وقف اللوم

إلقاء اللوم على شريكك يتنازل عن قوتك ويبقيك محاصرًا، مما يجعل سعادتك تعتمد على قدرته على التغيير، من المهم أن تتحمل مسؤولية أفعالك في المواقف الصعبة؛ لأن هذا يمكن أن يحدث تغييرًا في العلاقة، من خلال الاعتراف بقدرتك على تغيير نفسك، يمكنك التأثير بشكل إيجابي على ديناميكيات علاقتك.

5. تجنب العلاج

اذهب إلى الاستشارة الزوجية قبل أن يخرج الخلاف عن السيطرة، تزدهر العلاقات التي تسعى بشكل استباقي للحصول على الدعم، منذ البداية قم ببناء هيكل من التفكير العلائقي والتعلم، سواء من خلال استشارات الأزواج أو نادي كتاب الأزواج. تعرف على كيفية الظهور بشكل أفضل في العلاقات معًا. 

6. تحمل المسؤولية عن المحفزات

يتم تحفيزك أكثر مما تدرك وتعيد تمثيل شيء ما منذ الطفولة. تحتوي جميع العلاقات الحميمة على جوانب إعادة تمثيل من قضايا الطفولة التي لم يتم حلها، تفاعلك مرتبط بهذه التجارب المبكرة وعلاقتك الحالية، كلما زادت قدرتك على الاستثمار وتحمل المسؤولية عن المحفزات وتكرار رد فعلك، كلما أصبحت علاقاتك أكثر إرضاءً.

تجنب الأخطاء الشائعة 7 أخطاء كبيرة يرتكبها الأزواج أخطاء قد تؤدي إلى الإحباط الأخطاء الكبيرة الشائعة التي يرتكبها الأزواج وكيفية تجنبها عدم التسامح

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