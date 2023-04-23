الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن نجاح إجلاء دبلوماسيى سفارته بالسودان

العراق
العراق

أعلن العراق، السبت، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال متحدث وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق السبت، أكدت وزارة الخارجية أنها "تنسق مع عدد من الدول لإجلاء العراقيين من السودان".
وقال متحدث الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة "تنسق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للرعايا العراقيين في السودان".
وأمس الجمعة، قال الصحاف في بيان: "نعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة لجاليتنا الكريمة في السودان، وننسق مع الجهات المعنية هناك".
وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية.
وأعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعوديا، و66 أجنبيا من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".
والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

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