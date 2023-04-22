أمين الفتوى: 3 أشياء إذا فعلتهم في بيتك ستبعد المشاكل والنزاعات عن أسرتك

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، 3 أشياء، إذا فعلتهم في منزلك سوف تبعد المشاكل والنزاعات عن أسرتك، قائلًا: "إنه عند التواصل مع بعضنا يجب مراعاة مثلث التواصل المنزلي الرحيم".

وأضاف الورداني خلال تقديمه برنامج البيت، المذاع عبر فضائية الناس، أن أول ضلع من المثلث هو "الفهم"، معقبًا: "لما تقول الزوجة لزوجها، إحنا عايزين في العيد ده نفطر عند والدتي، أو يقول الزوج لزوجته، إحنا عايزين نفطر عند والدتي، فإن هذا لا يعني، إن والدته أهم من أنكم تجلسون مع بعضكما".

وتابع: "الزوجة أو الزوج عندما تحدث فإنه تحدث بصيغة الجمع "عايزين" وهو ما يؤكد رغبته في الاندماج وصلة الرحم، وكذلك تطبيق سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأشار إلى أنه قد يكون هناك فهم خاطئ، حيث قد تفهم الزوجة، أن أهل الزوج عنده أهم منها، وأنه لا قيمة لها ولا اكتراث بتعبها أو خصوصيتها، وكذلك قد يفهم الزوج خطأ بأن كل ما تريده الزوجة هو أنها تريد أن تذهب عند أهلها، وأن الزوج "كابس على نفسها"، لافتاً إلى أن هذا ناتج عن الفهم غير الصحيح، حيث لا يوجد قضية تتعلق بأن الواحد يفهم هذا الفهم عن طريق قيمة مهمة جدًا وهي قيمة الاتاحة، حيث يتيح للآخر بأن يعبر عن نفسه، وأن يفهم كل طرف الآخر كما يعبر.

وأوضح أن الضلع الثاني هو التفهم، والضلع الثالث هو التفاهم.