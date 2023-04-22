يدخل النادي الاهلي مباراة هامة وحاسمة أمام الرجاء المغربي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري.



وفي حالة تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى بدورى الأبطال والقناة الناقلة

يستعد الاهلى لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

