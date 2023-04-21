مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل إحدى المزارع بالمنيا

لقي عامل مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بمركز سمالوط، كما تم انتشال جثة شاب من ترعة الإبراهيمية أمام قرية الروضة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مجدي سيد 40 عامًا، مقيم بقرية الجزائر في مركز سمالوط إلى المستشفى النموذجي، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع الشاب صعقًا بالكهرباء من مولد داخل مزرعة بالوحدة المحلية لقرية بني خالد في شرق النيل بمركز سمالوط، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة لحين استكمال تحريات جهات التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة من داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية الروضة في مركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين غرق شاب يدعي "رأفت.ا" 40 عامًا، مقيم بقرية الملكية البحرية في مركز ملوي داخل الترعة في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.