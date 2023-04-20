الإمارات تعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية وعليه.. فإن غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو غرة شهر شوال لسنة 1444 هجرية وأول أيام عيد الفطر السعيد.. واليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1444 هجرية.