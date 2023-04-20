أوكرانيا تؤكد حصولها على ثانى منظومة "IRIS-T" للدفاع الجوى من ألمانيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف استلام أوكرانيا ثاني منظومة للدفاع الجوي من نوع IRIS-T التي قدمتها ألمانيا.

وأشار ريزنيكوف في تغريدة على "تويتر" إلى أن هذه المنظومة "تزيد من القدرات على التصدي للصواريخ المجنحة".

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد أفادت بوصول المنظومة الصاروخية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الدفاع الأوكراني ألكسندر بافليوك تسلم أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.

يأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية منقولة عن وثائق مسربة للبنتاجون، حول أن أوكرانيا تواجه نقصًا حادًا في الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، ما قد يجرد العديد من المواقع من الغطاء.