الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مرسيدس ولاند كروزر".. الجمارك تعرض 26 لوط سيارات للمزاد اليوم | تعرف على الشروط

سيارات
سيارات

تعقد سيارات جمارك مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم.

وتضمن لوط السيارات ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة تشمل (تويوتا لاند كروزر وفولكس ومرسيدس وإنفينتى ولينكولن وهونداي وبيجوى 407 وجيب شيروكي وكابورليه وسوزوكي فيتارا وكيا ميني باص وموتوسيكل ياماها و10 مواتير سيارات).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا خلال أيام  العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة وإلا لم يؤخذ منه عطاء.

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"مرسيدس ولاند كروزر".. الجمارك تعرض 26 لوط سيارات للمزاد اليوم | تعرف على الشروط

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