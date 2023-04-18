الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد منافسة قوية.. فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

وسط أجواء احتفالية، اختتمت الدورة  الرمضانية الثانية لكرة القدم التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها، وحصد فريق أحمد زيدان كأس البطولة بعد تفوقه على فريق يوسف شعبان بخمس أهداف مقابل هدفين.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

فيما اقتنص فريق تحيا مصر المركز الثالث من فريق الشهداء، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

وعلى مستوى الجوائز الفردية، توج خالد مرشد من فريق أحمد زيدان بكأس أفضل لاعب في البطولة، وحصل محمد إسماعيل لاعب فريق أحمد زيدان على جائزة الهداف، واختير محمد عمران لاعب فريق يوسف شعبان كأفضل حارس في الدورة.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

وحصدت إيمان الألفي المدير الإداري لفريق الشهداء جائزة أفضل إداري في البطولة، وحصل فريق الجمهورية الجديدة على كأس الروح الرياضية، بينما جائزة أفضل مدير فني كانت من نصيب عمرو عزت المدير الفني لفريق يوسف شعبان.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

وفي نهاية اليوم تم تكريم مشرف عام البطولة عمرو يونس، وأحمد البيشبيشي المدير الإداري للبطولة، كما تم تكريم محمد الصعيدي صاحب فكرة إقامة الدورة الرمضانية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»

كما تم تكريم الفريق المنظم للبطولة، والذي ضم كلًا من محمد أشرف ضيف، وقمر أسامة وشيماء كمال وسميرة الشريف.

وشهد ختام الدورة حالة من الفرحة والبهجة، بحضور عدد كبير من أعضاء التنسيقية برفقة أطفالهم وذويهم في أجواء عائلية، والتقط الحضور الصور التذكارية.

فريق أحمد زيدان يحصد كأس دورة «التنسيقية»
أجواء احتفالية الدورة الرمضانية الثانية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كأس البطولة ركلات الترجيح

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